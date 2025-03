INCIDENTE

Placa metálica cai em cima de ônibus elétrico no Aeroporto de Salvador

Ninguém ficou ferido

A queda de uma das placas metálicas do telhado externo do Aeroporto de Salvador assustou que quem passava por perto do local no momento do incidente, na manhã desta quinta-feira (20). O pedaço da estrutura atingiu um dos ônibus elétricos que fazem o transbordo dos passageiros entre a Estação de Metrô e o Aeroporto. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.>