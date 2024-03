DIREITO DO CONSUMIDOR

Plataforma deve arcar com danos sofridos por passageira agredida em Cajazeiras

A relação entre passageiros e plataformas prestadoras de serviços de transporte é de consumo e, portanto, as empresas de aplicativo têm responsabilidade de arcar com os danos, independente de culpa. A inDrive, plataforma utilizada pelo motorista que agrediu uma passageira em Cajazeiras 11, em Salvador, no último domingo (10), deve arcar com os dados causados à vítima.