BAHIA

PM apreende fuzil e munições em mala após denúncia em Camaçari

Os militares foram até o local e encontraram uma mulher com uma mala preta, uma caixa de papelão e uma bolsa. Na abordagem, foram encontrados com ela um fuzil calibre 556, uma pistola calibre .45, uma pistola 9mm, várias munições de 9mm e de 380, 12 carregadores de 9mm, dois carregadores de calibre.45, quatro sacos de cocaína, três sacos de matéria prima para produção de drogas, um tablete de maconha e duas balanças digitais.

Uma investigação da Polícia Civil da Bahia resultou na apreensão de seis fuzis, uma submetralhadora e mais de mil munições em um 'bunker' no Caji, em Lauro de Freitas, utilizado por traficantes para guardar armas e drogas. A ação ocorreu entre a noite de quinta-feira (11) e a madrugada de sexta-feira (12). Com os seis fuzis, já são 39 armas do tipo apreendidas em solo baiano ao longo do ano.