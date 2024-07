COMBATE AO CRIME

'Estamos trabalhando no rastreio das armas que chegam à Bahia', diz Marcelo Werner

Na madrugada de hoje, mais seis fuzis e uma submetralhadora foram apreendidos em Lauro de Freitas



Da Redação

Wendel de Novais

Publicado em 12 de julho de 2024 às 12:39

Marcelo Werner Crédito: Vitor Barreto/ Ascom SSPBA

Na madrugada desta sexta-feira (12), foram apreendidos seis fuzis, uma submetralhadora e mais de mil munições em um 'bunker' no Caji, em Lauro de Freitas, utilizado por traficantes para guardar armas e drogas. A ação foi realizada por equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

De acordo com o secretário de segurança do Estado, Marcelo Werner, as forças policiais estão trabalhando cada vez mais no rastreio das armas de fogo e suas principais rotas, fazendo operações com as polícias rodoviárias Estadual e Federal nas principais rodovias que dão acesso ao estado.

Ele relembrou que no ano passado a Polícia Federal realizou a Operação Corvo. Na ocasião, ficou evidenciada uma rota de armamentos que vêm do leste europeu e chegam ao Paraguai. A partir do Paraguai, as armas são distribuídas aos estados brasileiros. "Essa é uma das rotas que nós temos já catalogadas e em atividade de investigação", disse.

Ainda segundo o secretário, está se estudando uma reestruturação para que seja criada uma delegacia especializada na apreensão de armamento, a Desarme, para que sejam feitas investigações específicas do tráfico de armas. "Cada arma apreendida a gente vai fazer avaliação junto com o setor de criminalística da perícia para identificação de pontos eventuais de recebimento e fornecedores dessa arma, para que a gente possa efetivamente combater a rota do tráfico de armas", disse.

Sobre a apreensão feita na madrugada desta sexta-feira, o coordenador geral da Core, Marcos César, explicou que a ação aconteceu em região de mata fechada que acaba facilitando o esconderijo dos criminosos. "A equipe que adentra nessa mata, tem pouca área de cobertura, então são operações mais arriscadas para a integridade física do policial. Mas com o treinamento e com o equipamento correto, a gente minimiza o risco e consegue esses resultados favoráveis", disse.

De acordo com a delegada geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, as investigações começaram no Departamento de Polícia Metropolitana há cerca de dois meses. Em junho deste ano, em Castelo Branco, equipes da Polícia entraram em confronto com um duas lideranças desta organização criminosa, que vieram a óbito.