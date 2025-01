SEGURANÇA

PM atende ao menos 10 ocorrências com artefatos explosivos na Bahia

Dados foram divulgados pela corporação e são de 2024; primeiro caso de 2025 foi em Tancredo Neves, nesta sexta (10)

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), atendeu ao menos 10 ocorrências com artefatos explosivos na Bahia em 2024. Neste ano, o primeiro explosivo foi encontrado na Rua Nossa Senhora de Fátima, em Tancredo Neves, após troca de tiros entre facções na madrugada desta sexta-feira (10).

No ano passado, em Salvador, foram encontrados artefatos explosivos no Lobato e em Pituaçu. No primeiro bairro, o material foi recolhido por policiais militares na Rua Aterro Joanes. A PM não forneceu detalhes, mas testemunhas disseram que foi uma granada deixada para trás por bandidos que trocaram tiros na região durante a madrugada do dia 12 de outubro.