VIOLÊNCIA

PM de folga atirou contra rodoviário na saída de festa em Salvador; Corregedoria investiga

Vítima de 40 anos teria sido atingida após questionar homem que deu coronhada em um amigo

Maysa Polcri

Publicado em 16 de março de 2026 às 18:47

Rodoviário foi baleado no estacionamento do Wet Crédito: Reprodução

O homem que atirou contra o rodoviário Everton Silva Rocha, de 40 anos, é policial militar e estava de folga. O caso foi registrado na saída de um show no Wet Eventos, na região da Avenida Paralela, em Salvador, na madrugada de domingo (15). A Polícia Militar disse que o episódio é investigado pela Corregedoria.

Relato de familiares de Everton Silva indicam que ele se aproximou do policial após ter um amigo agredido por uma coronhada. Durante o desentendimento, o homem teria sacado a arma e atirado, acertando o joelho do rodoviário. Everton foi socorrido inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itapuã e, depois, para o Hospital Eládio Lasserre, em Cajazeiras

Rodoviário foi baleado no estacionamento do Wet 1 de 4

A Polícia Militar confirmou que o caso envolve um policial que estava de folga. "A ocorrência foi registrada junto às autoridades competentes, responsáveis pela apuração das circunstâncias do fato.Paralelamente, a Polícia Militar da Bahia informa que a Corregedoria da Corporação acompanha o caso e adotará as medidas administrativas cabíveis, conforme previsto na legislação e nos normativos institucionais", informa, em nota.

"A instituição reafirma que não compactua com quaisquer condutas que estejam em desacordo com a legislação vigente ou com os princípios que orientam a atuação policial militar, ressaltando que todos os fatos estão em processo de apuração", acrescenta.

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O caso foi registrado na 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima). A Polícia Civil informou que tem indícios de autoria do crime. A identidade do policial não foi revelada. "Diligências são realizadas pela unidade policial para esclarecimentos dos fatos e localizar o investigado da prática criminosa", disse.