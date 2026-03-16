Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

PM de folga atirou contra rodoviário na saída de festa em Salvador; Corregedoria investiga

Vítima de 40 anos teria sido atingida após questionar homem que deu coronhada em um amigo

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de março de 2026 às 18:47

Rodoviário foi baleado no estacionamento do Wet
Rodoviário foi baleado no estacionamento do Wet Crédito: Reprodução

O homem que atirou contra o rodoviário Everton Silva Rocha, de 40 anos, é policial militar e estava de folga. O caso foi registrado na saída de um show no Wet Eventos, na região da Avenida Paralela, em Salvador, na madrugada de domingo (15). A Polícia Militar disse que o episódio é investigado pela Corregedoria. 

Relato de familiares de Everton Silva indicam que ele se aproximou do policial após ter um amigo agredido por uma coronhada. Durante o desentendimento, o homem teria sacado a arma e atirado, acertando o joelho do rodoviário. Everton foi socorrido inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itapuã e, depois, para o Hospital Eládio Lasserre, em Cajazeiras

Rodoviário foi baleado no estacionamento do Wet

Rodoviário foi baleado no estacionamento do Wet por Reprodução
Rodoviário foi baleado no estacionamento do Wet por Reprodução
Rodoviário foi baleado no estacionamento do Wet por Reprodução
Rodoviário foi baleado no estacionamento do Wet por Reprodução
1 de 4
Rodoviário foi baleado no estacionamento do Wet por Reprodução

A Polícia Militar confirmou que o caso envolve um policial que estava de folga. "A ocorrência foi registrada junto às autoridades competentes, responsáveis pela apuração das circunstâncias do fato.Paralelamente, a Polícia Militar da Bahia informa que a Corregedoria da Corporação acompanha o caso e adotará as medidas administrativas cabíveis, conforme previsto na legislação e nos normativos institucionais", informa, em nota. 

"A instituição reafirma que não compactua com quaisquer condutas que estejam em desacordo com a legislação vigente ou com os princípios que orientam a atuação policial militar, ressaltando que todos os fatos estão em processo de apuração", acrescenta. 

Leia mais

Imagem - Homem é baleado no estacionamento do Wet durante saída de festa em Salvador

Homem é baleado no estacionamento do Wet durante saída de festa em Salvador

O caso foi registrado na 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima). A Polícia Civil informou que tem indícios de autoria do crime. A identidade do policial não foi revelada. "Diligências são realizadas pela unidade policial para esclarecimentos dos fatos e localizar o investigado da prática criminosa", disse. 

A produção do Wet Eventos informou, por meio de nota, que tomou conhecimento de uma ocorrência registrada na área externa do evento durante o encerramento da festa. Segundo a empresa, a equipe de saúde que estava de plantão prestou atendimento imediato e acionou os protocolos de primeiros socorros.

Mais recentes

Imagem - Obras da Ponte Salvador–Itaparica têm data para começar; saiba mais

Obras da Ponte Salvador–Itaparica têm data para começar; saiba mais
Imagem - Aluno espera cerca de uma hora para ser atendido após sofrer acidente em evento da Ufba

Aluno espera cerca de uma hora para ser atendido após sofrer acidente em evento da Ufba
Imagem - Degustação de vinho e palestra: confira a programação do Mês da Mulher no Almacen Pepe

Degustação de vinho e palestra: confira a programação do Mês da Mulher no Almacen Pepe

MAIS LIDAS

Imagem - Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo
01

Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo

Imagem - Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping
02

Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Imagem - Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões
03

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões

Imagem - Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026
04

Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026