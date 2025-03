BOM JESUS DA LAPA

PM diz que uso de pó de granada é prática prevista no programa do curso de treinamento

Soldado teve queimadura de segundo grau

Após alegações de que um capitão teria jogado pó de granada em policiais durante um treinamento do curso de nivelamento do Pelotão Especial, a Polícia Militar (PM) justificou que o soldado, que sofreu queimaduras de 2º grau, "apresentou reação cutânea de maior intensidade" a uma prática prevista no programa do curso. O caso foi registrado em Bom Jesus da Lapa, região Oeste da Bahia. >