SALVADOR

PM encontrado nu dentro de carro sofreu de morte natural, aponta investigação

José Vital Alves da Silva, 62 anos, foi encontrado por parentes em Novo Horizonte

Encontrado morto dentro próprio carro na garagem de casa, o policial militar José Vital Alves da Silva, de 62 anos, sofreu uma morte natural. Pelo menos, é o que indicam os primeiros passos da investigação do caso. O PM, que era tenente e estava na reserva, estava nu no veículo em sua residência em Novo Horizonte, no bairro de Sussuarana. >