AÇÃO POLICIAL

Suspeito de tráfico troca tiros com a PM e morre no Alto da Terezinha

Submetralhadora, pedras de crack e pinos de cocaína foram apreendidos

Wendel de Novais

Publicado em 8 de abril de 2025 às 09:03

Armas e drogas foram apreendidas na ação policial Crédito: PM-BA

Um suspeito de tráfico de drogas foi morto em confronto com a polícia na tarde de segunda-feira (7), no bairro do Alto da Terezinha, em Salvador. O caso foi registrado após agentes da Rondesp realizarem rondas na Travessa Dois de Julho. De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), além do suspeito morto, mais criminosos circulavam armados na área durante a ação. >

"No local, os agentes se depararam com criminosos que atiraram contra a guarnição. Ao fim do confronto, um dos suspeitos foi encontrado ferido. Ele foi socorrido, mas não resistiu. Com o homem foram encontradas uma submetralhadora, 33 pedras de crack e 130 pinos com cocaína”, informou a PM. >

Ainda segundo a corporação, o material foi apresentado à delegacia para adoção das medidas cabíveis. O suspeito, que não foi identificado, seria integrante da facção do Comando Vermelho (CV), bem como os criminosos que estavam no momento do tiroteio, mas não foram alcançados pelos policiais. >