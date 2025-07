REGIÃO METROPOLITANA

PM fica ferido após granada explodir em suas mãos na Bahia

Policial está recebendo atendimento médico

Em nota, a Polícia Militar declarou que o PM foi socorrido por uma aeronave do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) para uma unidade de saúde. Ele ficou com as mãos feridas ao manusear uma granada de luz e som. "A Polícia Militar da Bahia informa que o servidor está sendo assistido pela instituição com todo o suporte necessário", escreveu a instituição. >