CRIME

PM morto em Paripe viu criminosos empurrando carro antes de morrer

Arnaldo de Oliveira Silva, de 43 anos, foi atingido e morreu antes de chegar em hospital

Wendel de Novais

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 04:30

Arnaldo de Oliveira Silva, 43 anos Crédito: Reprodução

Antes de morrer baleado no peito, Arnaldo de Oliveira Silva, 43 anos, soldado da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) que era lotado no Comando Geral, viu os responsáveis pela sua morte empurrando uma HB20 vermelha. De acordo com a Polícia Civil da Bahia (PC), o policial estava com sua namorada em uma moto na Rua da Bélgica, no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário, e percebeu a ação de cinco suspeitos. >

“De acordo com o relato, a vítima estava com a namorada trafegando de moto no local quando avistou um carro sendo empurrado por cinco homens, momento em que o policial militar parou a sua motocicleta e foi verificar a ação dos suspeitos, sendo abordado pelos criminosos que atiraram contra o PM”, informa em nota a PC. >

Ainda segundo a Polícia Civil, mesmo em desvantagem, o policial tentou se proteger e reagiu a ação dos criminosos, mas acabou morrendo. “Ele reagiu e houve confronto. Ferido, o soldado chegou a ser socorrido para o Hospital do Subúrbio, onde morreu. Guias para remoção e perícia foram expedidas e diligências são realizadas para identificar e localizar os autores”, explica. >

Inicialmente, informações apontam que Arnaldo foi baleado no peito por criminosos ao tentar impedir um arrastão no local, como contou um policial para a reportagem. “Ele estava na moto que é possível ver nas imagens que estão circulando dele caído. Não sei os detalhes, mas os bandidos estavam fazendo um arrastão na área. Arnaldo tentou evitar isso, mas acabou sendo atingido por tiro no peito”, diz, sem se identificar. >

Não se sabe ainda o porquê de os criminosos estarem empurrando um veículo, como informou a Polícia Civil. Procurada, a Polícia Militar confirmou, com profundo pesar, a morte do agente. "Neste momento de imensa dor, a corporação presta toda a solidariedade e apoio aos familiares e colegas de farda enlutados. As informações sobre o sepultamento serão definidas pela família", escreveu em nota. >