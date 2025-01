EDUCAÇÃO

PM sorteia mais de três mil vagas para o Colégio Militar nesta sexta (17)

Inscrições foram realizadas entre os dias 8 e 12

Esther Morais

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 06:31

O processo para ingresso no CPM e creche será acompanhado pelo TJ, Alba, MP, DPE e PGE Crédito: Divulgação / Polícia Militar

A polícia sorteia às 10 horas desta sexta-feira (17) 3.141 vagas para as 16 unidades do Colégio da Polícia Militar da Bahia (CPM) e Creche da PM Nossa Senhora das Graças.

Das vagas, 50 são para a creche e 3.094 estão distribuídas para o Ensino Fundamental (2.472) e Ensino Médio (619) dos CPMs na Bahia. As unidades estão em: Salvador (Dendezeiros, Luiz Tarquínio, Ribeira, Lobato e Cajazeiras), Candeias, Teixeira de Freitas, Alagoinhas, Ilhéus, Itabuna, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro, Jequié, Barreiras e Bom Jesus da Lapa.

O edital para admissão de alunos para o ano letivo de 2025 foi publicado em 7 de janeiro e as inscrições foram realizadas entre os dias 8 e 12. A previsão é que a matrícula para os alunos contemplados no sorteio aconteça no período de 20 a 23 de janeiro (8h às 12h /13h às 17h).

Entre as vagas oferecidas na capital, 70% são destinadas para filhos de militares estaduais (bombeiros e policiais) e servidores públicos civis da PM e Corpo de Bombeiros, e 30% para o público externo.

Já no interior do estado, a distribuição será 50% das vagas para filhos de militares estaduais e servidores públicos civis da PM e Corpo de Bombeiros, e 50% para o público externo.

O sorteio acontece no Salão Nobre do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), na Vila Militar do Bonfim, e será acompanhado por representantes do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público Estadual, Procuradoria Geral do Estado, Defensoria Pública, associações de classe e responsáveis de alunos que inscritos no processo seletivo.