PM troca tiros com criminosos e recupera moto roubada em Simões Filho

Segundo a Polícia Militar, os PMs receberam a denúncia do roubo durante uma ronda. A equipe manteve contato com a vítima, que indicou, através do rastreador, a localização do veículo.

No local, os militares trocaram tiros com inimigos armados, que fugiram após o confronto. Além do automóvel, os criminosos deixaram para trás uma mochila com uma balança de precisão, 605 pinos de cocaína, 243 porções de crack e pacote com maconha.