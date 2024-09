SEGURANÇA

Polícia Civil desarticulou 11 laboratórios e recuperou seis toneladas de drogas em 2024

A informações são de operações realizadas pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e compreendem o período entre janeiro e agosto de 2024. O Denarc também investigou 170 informações oriundas do Disque Denúncia e outras 214 recebidas por outros meios, com 901 terminais interceptados e 159 armas de fogo apreendidas.

“Também conseguimos impedir a circulação de 292 encomendas com drogas, encontradas nos Correios, durante a Operação Postagem. Nessa ação, que realizamos em datas estratégicas, contamos com apoio do canil da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE)”, disse o diretor do Denarc, José Bezerra Júnior.