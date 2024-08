SEGURANÇA

Polícia Civil divulga plano operacional para eleições na Bahia em 2024

A Polícia Civil apresentou nesta quinta-feira (15) o plano operacional para as eleições na Bahia em 2024. A divulgação ocorreu no Tribunal de Justiça da Bahia, durante o Workshop “Direito Eleitoral e a Atuação da Polícia Judiciária no estado da Bahia”. O evento contou com as presenças do subsecretário da Segurança Pública, Marcel de Oliveira, e da Delegada-Geral, Heloísa Campos de Brito.