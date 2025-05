TRÁFICO INTERNACIONAL

Polícia Federal apreende animais silvestres mantidos ilegalmente em centro no interior da Bahia

Investigação começou após araras-azuis-de-lear e micos-leões-dourados serem encontrados em embarcação brasileira no Togo

Um centro de distribuição ilegal de animais silvestres em Juazeiro, no norte do estado, foi alvo da Operação Além Mar, da Polícia Federal (PF), deflagrada na tarde desta quarta-feira (7) contra o tráfico internacional de animais. >

No local, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Lá, a PF encontrou faves e primatas confinados em pequenos espaços e em condições degradantes. >

Os suspeitos vão responder pelos crimes de tráfico internacional de animais, maustratos de animais e organização criminosa. As penas, somadas, podem chegar a 18 anos de reclusão.>

A investigação começou quando 17 micos-leões-dourados (Leontopithecus rosalia) e 12 araras-azuis-de-lear (Anodorhynchus leari) - espécies endêmicas do Brasil e ameaçadas de extinção - foram apreendidas pela Guarda Costeira da República Togolesa após a revista em uma embarcação brasileira, no dia 12 de fevereiro do ano passado. >