BRUNO WENDEL

Polícia investiga se empresário assassinado se envolveu em 'triângulo amoroso'

Anderson Almeida de Jesus foi morto a tiros dentro do seu próprio negócio, no bairro de Castelo Branco

Um mistério paira sobre a morte do comerciante Anderson Almeida de Jesus, assassinado a tiros dentro do seu próprio negócio, no bairro de Castelo Branco, na madrugada deste domingo (2). A vítima não possuía antecedentes criminais e era querida no bairro. Mas, segundo testemunhas relataram à polícia, uma nova versão dá conta de que Anderson se envolveu naquele dia num triângulo amoroso.>