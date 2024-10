EMPREGO

Polícia Técnica abre 166 vagas com salários de até R$ 4,2 mil na Bahia

Oportunidades são para o regime REDA nos níveis superior e médio, distribuídas na capital e no interior do estado

Da Redação

Publicado em 11 de outubro de 2024 às 11:47

DPT/ILHÉUS Crédito: Reprodução/TV Santa Cruz

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) da Bahia divulgou no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (11) o edital para contratação, em caráter emergencial, de 166 novos profissionais através do Regime Especial de Direitos Administrativo (REDA). As vagas são para atuação em unidades na capital e no interior do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Os salários chegaram a R$ 4,2 mil, conforme o cargo. O edital de abertura nº 004 de 10 de outubro disponibiliza vagas para auxiliar de necropsia, técnico administrativo, técnico de enfermagem, técnico em anatomia patológica, técnico em laboratório, técnico em segurança do trabalho, técnico em radiologia, fisioterapeuta, psicólogo, secretariado executivo e assistente social.

O processo seletivo simplificado será constituído de uma única etapa de avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório. A contratação terá prazo de até 36 meses, com possibilidade de renovação por igual período. Não poderão ser contratados candidatos que já tiveram 72 meses de contrato REDA com o Poder Executivo da Bahia, salvo as exceções previstas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet, através do ba.gov.br, do dia 21 até 28 de outubro. Todas as informações relativas ao processo seletivo estão divulgadas no site do DPT e da Secretaria da Segurança Pública.