RECLAMAÇÃO

Policiais protestam contra governo e falam de desvalorização salarial na Bahia

Categoria se manifestou mediante a condução do estado nas tratativas de recomposição do salário; Saeb ressaltou que neste ano o reajuste foi de 4%

Da Redação

Publicado em 24 de julho de 2024 às 18:44

Sindicatos policiais na Bahia Crédito: Divulgação

As entidades representativas dos policiais baianos emitiram uma nota se manifestando contra a forma da condução do Governo da Bahia em relação às tratativas sobre a valorização salarial dos policiais civis. A categoria se reuniu em assembleia na última sexta-feira (19), com a presença de mais de 1.300 investigadores.

As representações ainda criticam que não tiveram o "avanço esperado nas tratativas com o governo quanto à recomposição salarial, defasada há quase dez anos" e, por isso, resolveram reavaliar e redirecionar todas as operações policiais até 12 de agosto,, quando haverá uma nova assembleia. Isso impacta ações como a “Unnum Corpus”, que é realizada em todo estado e cuja última edição resultou em 502 prisões com índice de letalidade de 0,2%.

Segundo os sindicatos, as medidas visam sensibilizar o governo sobre a necessidade de se recompor a remuneração dos servidores policiais e, durante a trajetória negocial em 2023, a gestão estadual pediu um voto de confiança aos policiais, afirmando que a reestruturação salarial seria realizada em 2024. "No entanto, já estamos no segundo semestre de 2024 e o governo sequer apresentou um estudo sobre o aumento remuneratório tão esperado e justo", critica a nota.

Em nota, a Secretaria da Administração (Saeb) informou que a Polícia Civil da Bahia teve 4% de reajuste salarial este ano, assim como os demais servidores do Poder Executivo estadual. Além do reajuste de 4% para todos os trabalhadores da administração direta e indireta, também foi aprovado reajuste complementar de 2,86% para as carreiras com vencimento básico abaixo do salário mínimo.

A pasta estadual ainda ressaltou a gestão também regulamentou e passou a conceder, este ano, reajuste de 66% no auxílio refeição da Polícia Civil. "O governo mantém diálogo aberto com entidades que representam a Polícia Civil - e demais categorias do funcionalismo baiano - e vai continuar trabalhando, conjuntamente, na construção de avanços que serão implementados a partir de 2025", afirmou.