SUSTO

Policial salva bebê de quatro meses engasgado com leite materno

Criança e mãe foram encaminhados ao hospital após primeiros socorros e passam bem

O policial rodoviário federal Arlindo Mascarenhas viveu uma situação inesperada no seu plantão em Feira de Santana, neste sábado (5). Ele foi surpreendido por uma mãe com seu bebê de aproximadamente quatro meses que havia engasgado com o leite da amamentação. >

Arlindo - que também é estudante de medicina - reconheceu rapidamente a gravidade do caso. O agente aplicou, com precisão, a manobra adequada para desobstrução das vias aéreas em lactentes.>

A mãe da criança agradeceu ao policial pela agilidade no atendimento da criança. A família do bebê reside no Km 7, em uma zona rural às margens da rodovia, no município de Feira de Santana. Em locais como esse, a base da Polícia Rodoviária Federal é, muitas vezes, a primeira opção de atendimento em situações de emergência. O que reforça a importância do preparo técnico dos agentes para agir com rapidez em momentos decisivos.>