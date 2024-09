TENTATIVA DE ASSALTO

Populares espancaram assaltante que fez funcionária de refém em Itapuã após comparsa fugir

Wendel de Novais

Publicado em 10 de setembro de 2024 às 09:58

Assaltante foi abordado por outros homens em barraca Crédito: Reprodução / Redes sociais

O suspeito de assalto que foi espancado por populares na noite de segunda-feira (9) após fazer uma funcionária de estabelecimento comercial de refém no bairro de Itapuã, em Salvador, foi cercado pelos moradores da região após um comparsa fugir. De acordo com uma fonte policial, que terá nome e cargo preservados, o homem, que não foi identificado, estava realizando assaltos na companhia de outro, quando as pessoas perceberam a ação criminosa dos dois na orla do bairro.

"Como essa é uma área comercial e também com uma grande movimentação de turistas, não é incomum casos de delinquentes fazendo pequenos assaltos. Foi o que aconteceu ontem. Porém, muitos populares perceberam e interviram na situação. Um dos suspeitos, que provavelmente estava armado, fugiu. Com isso, o outro, que foi espancado e estava com um simulacro foi encurralado pelo pessoal e fez a funcionária do Acarajé de refém", diz.

Enquanto o suspeito segurava a funcionária, um grupo de pessoas percebeu que a arma usada por ele era de brinquedo, iniciando as agressões com diversos objetos usados como armas. "Usaram garrafas de vidros que estavam aqui, quebraram cadeiras e usaram pedaços. Tudo isso foi usado para espancar esse homem. Ele ainda saiu correndo e foi perseguido para o outro lado da rua, já mais perto da praia. Nesse momento, segundo o que foi apurado, ele caiu depois de receber muitos golpes. Por fim, uma pessoa em situação de rua o golpeou com um pedaço de pedra na área da cabeça", fala a fonte.

A ação dos populares tentava cumprir ameaças feitas ainda quando o suspeito fazia a funcionária de refém. Em vídeo acessado pela reportagem, é possível ouvir homens falando com ele em tom ameaçador. "Você vai morrer, v**do", grita um homem. Um outro cliente segura uma garrafa de vidro. Por conta da confusão, policiais Militares da 15ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados com a denúncia de briga generalizada na Rua Aristides Milton, local onde todo o espancamento foi registrado.