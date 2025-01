INUSITADO

Poste que estava no meio de rodovia baiana é realocado

O pilar estava no centro da BA-026 e foi retirado na última quinta (16)

O local onde o poste estava foi sinalizado e, segundo a Seinfra, a empresa responsável pela obra irá realizar o reparo da pavimentação no ponto da rodovia. Ainda de acordo com a pasta, a obra da via está em fase final e deve ser concluída no mês de fevereiro.