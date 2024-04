ATENÇÃO

Prazo para retirada de material apreendido no Carnaval termina em 19 de abril

Termina no dia 19 de abril o prazo para que ambulantes cujas mercadorias foram apreendidas por irregularidades durante o Carnaval possam retirar o material na sede da Guarda Civil Municipal (GCM), na Avenida San Martin. O procedimento deve ser realizado entre segunda e sexta-feira, das 8h às 16h, no Setor de Guarda de Bens (Segub), vinculado à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

O diretor-geral de Serviços Públicos da Semop, Alysson Carvalho, destaca a importância do cumprimento do prazo. “Recolhemos, higienizamos e guardamos tudo o que retiramos dos circuitos da festa. Todo material está na sede, pronto para ser devolvido. É importante que os ambulantes respeitem o período para devolução”, assinala.

Além de objetos perfurocortantes, também foram recolhidos materiais que não condizem com as marcas patrocinadoras do Carnaval 2024. Para ter o material de volta, é necessário o pagamento da multa emitida durante o ato de infração, em valor compatível com a gravidade da irregularidade.