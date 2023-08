Precatórios do Fundef: Sindicato divulga o valor que cada professor receberá

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB) publicou em suas redes sociais uma tabela informando o valor que cada professor receberá do precatório do Fundef. A quantia depende do período em que cada docente atuou pelo Estado, assim como a carga horária.



Segundo a tabela, os valores variam entre R$ 88,75, para quem trabalhou apenas por um mês numa jornada de 20 horas, até R$ 19.169,48, para aqueles que atuaram por 108 meses numa carga horária de 40 horas.