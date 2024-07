PROBLEMAS TÉCNICOS

Prefeitura baiana cancela concurso que oferecia salários de até R$ 10 mil

A prefeitura de Buerarema, no sul da Bahia, cancelou o concurso público que oferecia 100 vagas e salários de até R$ 10 mil . Em nota, divulgada na quarta-feira (24), a gestão municipal justifica que o cancelamento se deu por problemas técnicos com a empresa escolhida para coordenar o certame, a Getsamani.

A administração pública informou que houve dificuldades na efetivação das inscrições e na emissão de boletos, o que comprometeu o andamento do concurso. Agora, uma nova empresa será contratada para dar seguimento ao concurso e deve manter as condições do edital nº 003/2024 da prova.