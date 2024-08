IRREGULARIDADES

Prefeitura baiana é investigada por esquema criminoso de contratações públicas

A prefeitura de Mansidão, no extremo oeste baiano, foi alvo de uma operação contra esquema criminoso de contratações públicas irregulares. A ação do Ministério Público da Bahia, junto com a Polícia Militar, iniciou na manhã desta quinta-feira (29) e um dos alvos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma.

A reportagem entrou em contato, por meio das redes sociais, com a prefeitura de Mansidão para saber se há algum esclarecimento sobre as denúncias, mas não recebeu retorno até a última atualização da matéria.

A ação foi deflagrada por meio da Unidade de Assessoramento e Investigação da Procuradoria-Geral de Justiça (Unai) e do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do MP baiano; da Companhia Independente de Polícia Especializada (Cipe Cerrado) da PM e do Gaeco do MP do Distrito Federal.