Prefeitura de cidade baiana adia decoração de Natal por conta dos incêndios

A prefeitura de Mundo Novo, cidade do centro-norte baiano, decidiu adiar, por tempo indeterminado, a inauguração da decoração de Natal do município, que aconteceria no sábado (2). A medida foi tomada em solidariedade aos moradores atingidos pelos incêndios que acontecem no município. O povoado de Jequitibá e localidades vizinhas são as mais atingidas.



No comunicado divulgado nas redes sociais, a prefeitura caracterizou os incêndios como “tragédia ambiental”. A cidade é uma das 16 em que bombeiros militares atuam para combater os focos de incêndio neste domingo (3). O combate ao fogo na região conta com oito aviões e dois helicópteros, sendo um deles enviado pelo Governo de Pernambuco.