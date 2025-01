LIMPEZA

Prefeitura de Feira de Santana sanciona lei para remover fios inativos das ruas

Empresas podem ser multadas em até R$ 20 mil por mês caso não cumpram exigências

A Prefeitura de Feira de Santana sancionou uma lei que obriga as empresas de energia elétrica a organizar e identificar os fios nos postes, além de remover cabos e equipamentos que não estão mais em uso. Essas empresas também devem notificar outras companhias que utilizam os postes para que façam o mesmo. >

As concessionárias de energia também são responsáveis por manter, consertar ou substituir postes que estiverem em mau estado, sem cobrar nada da gestão. Caso um poste precise ser trocado, as empresas que utilizam a estrutura devem ser notificadas e terão até 15 dias para organizar seus cabos. A notificação deve ser feita em até 48 horas após a substituição do poste. >