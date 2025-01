REVOLTA DOS MALÊS

Prefeitura inaugura nova placa na antiga Ladeira da Praça

Inauguração acontece na mesma data do evento histórico da Revolta dos Malês

A inauguração foi realizada no último sábado (25). A mudança cumpre determinação da Lei 9.814/2024 que altera o nome da “Ladeira da Praça” para “Ladeira Revolta dos Malês”. A lei foi sancionada pelo prefeito Bruno Reis no dia 2 de maio de 2024.>

A mudança de nome acontece em homenagem ao evento histórico ocorrido em terras baianas. A própria ladeira foi palco do levante organizado por um grupo de muçulmanos escravizados e libertos, desencadeando a Revolta dos Malês, em 25 janeiro de 1835. A decisão representa a valorização da história e ancestralidade da cidade.>

“Os rebeldes tinham planejado o levante para acontecer nas primeiras horas da manhã do dia 25, mas foram denunciados. Uma patrulha chegou a uma casa na Ladeira da Praça onde estava reunido um grupo de rebeldes. Ao tentar forçar a porta, os soldados foram surpreendidos com a repentina saída de cerca de sessenta guerreiros africanos”, contou Marta Rodrigues (PT), autora do projeto de lei que alterou o nome da ladeira.>