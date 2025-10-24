PREVENÇÃO

PrEP pelo SUS: veja onde encontrar o medicamento na Bahia

Comprimidos que previnem a HIV estão disponíveis em 40 pontos de 34 cidades baianas

Maria Raquel Brito

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 06:30

Medicamento é distribuído em 34 cidades baianas Crédito: Prefeitura de Mucuri/Divulgação

Dois medicamentos que, juntos, reduzem o risco de HIV em até 90%. A Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), formada pela combinação entre tenofovir e entricitabina, atua no organismo evitando que o vírus se propague e promova uma infecção ativa. Atualmente, há 4.965 usuários regulares na Bahia.

A procura pela PrEP aumentou em 26 vezes no estado entre 2018, ano que passou a ser distribuída pelo Sistema Único de Saúde, e 2025 – em termos percentuais, um crescimento equivalente a mais de 2500%. Os números são do Painel PrEP, elaborado pelo Ministério da Saúde.

O medicamento é indicado para qualquer pessoa a partir de 15 anos que não tenha HIV, mas esteja em situação de vulnerabilidade para o vírus, a exemplo daquelas que deixam frequentemente de usar camisinha nas relações sexuais (sejam anais ou vaginais), quem faz uso repetido de PEP (Profilaxia Pós-Exposição ao HIV) e quem apresenta histórico de episódios de infecções sexualmente transmissíveis (IST). Para começar a usar, é necessário fazer o teste anti-HIV, realizar exames de IST e checar, por meio de um exame de sangue, se os rins e o fígado estão funcionando bem.

Atualmente, existem 40 unidades dispensadoras de PrEP na Bahia, espalhadas por 34 cidades, como Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista. Confira a lista abaixo:

Salvador:

- Ambulatório De Atenção Especializada Em Saúde Lgbt. Rua Carlos Gomes, Dois De Julho

- Cedap Centro Est Especializado Em Diag Assist E Pesquisa. Rua Comendador José Alves Ferreira, Nº 240, Garcia

- Instituto Couto Maia. Rua Coronel Azevedo, Sn, Setor 2. Cajazeiras 2

- SAE Marymar Novais. Rua Arthur Bernardes S/N, Dendezeiros

- SAE São Francisco. Rua Do Carro S/N, Nazaré

- Serviço De Atenção Especializada - SAE Liberdade. Rua Domingos Requião S/N Estrada Da Liberdade, Liberdade

- UDM Comércio. Av Jequitaia, 40, Edf Conde Dos Arcos, Comércio

Alagoinhas:

- SAE/CTA De Alagoinhas. Rua Maria Feijó, 193, Ao Lado Da Clinica Sermec, Centro

Amargosa:

- Policlinica Municipal De Amargosa. Avenida Lomanto Junior S/N, Centro

Barreiras:

- CTA/SAE Edgard Pita. Rua Sergipe Nº 1303, Morada Nobre

Bom Jesus da Lapa:

- Centro De Referência Em Saúde Sexual De Bom Jesus Da Lapa. Avenida Manoel Novais Nº 1003, Centro

Cachoeira:

- SAE Cachoeira. Rua Ponte Do Caquende Policlínica, Caquende

Camaçari:

- Cres - Centro De Referência E Especialidades Em Saúde. Rua Cardeal Nº 65, Camaçari De Dentro

Canavieiras:

- Ciss - Centro Integração De Saúde Sexual. Travessa Getúlio Vargas S/Nº, Centro

Cruz das Almas:

- SAE De Cruz Das Almas. Rua Gerson Maia S/Nº, Coplan

Eunápolis:

- SAE Serviço De Assistência Especializada De Eunápolis. Rua 07 De Setembro, 124, Centro

Feira de Santana:

- Centro De Referência Municipal Das Dst Hiv E Aids De Feira De Santana. Av. João Durval Carneiro, Estação Nova

Guanambi:

- CTA De Guanambi. Avenida Barão Do Rio Branco Nº 533, Centro

Ilhéus:

- Centro De Testagem E Aconselhamento Dst, Hiv/Aids E Hv. Praça Misael Tavares Nº421, Cidade Nova

Irecê:

- SAE Irecê. Rua Cruzeiro Do Sul, Nº 78, São José

Itabela:

- SAE Serviço De Atenção Especializada Viver Melhor. Av. Pedro Calmon Nº 100, Bandeirantes

Itaberaba:

- Centro De Testagem E Aconselhamento De Itaberaba. Av. Rio Branco, Nº 142. Centro

Itabuna:

- Cerpat - Centro De Referência Em Prev., Assist. E Tratamento. Rua Manoel Fogueira, 167, Centro

Itamaraju:

- CTA - Centro De Testagem E Aconselhamento De Itamaraju. Rua Tiradentes 22, Centro

Itapetinga:

- CTA Itapetinga. Rua Olímpio Vieira,112, Centro

Jequié:

- Centro De Assistência E Tratamento Especializado Cate. Av. Otávio Mangabeira S/N, Mandacaru

Juazeiro:

- Cidha - Centro De Informações Em Dst/Hiv/Aids - Juazeiro. Av Carmela Dutra Nº 700, Orla Angari

Lauro de Freitas:

- CTA/SAE Lauro De Freitas Rua Graciosa, Nº 23. Vila Praiana

Luís Eduardo Magalhães:

- CTA/SAE Luís Eduardo Magalhães. Rua Das Orquídeas S/N, Jardim Primavera

Mucuri:

- Serviço De Atenção Especializada De Mucuri. Avenida Rondônia Nº 380 (Distrito De Itabatã), Centro

Paulo Afonso:

- CTA SAE Paulo Afonso. Rua Marechal Castelo Branco Nº 662, Centro

Porto Seguro:

- SAE Ed Aquino. Rua Dos Maracanãs Nº 59, Centro

Santa Maria da Vitória:

- SAE/CTA Santa Maria Da Vitória. Rua Capitão José Normanha, Nº 98, Malvão

Santo Antônio de Jesus:

- CTA/SAE Viva Vida. Rua Lomanto Jr Nº 160, São Cristóvão

Seabra:

- SAE Servico De Atendimento Especializado - Seabra. Rua Professor Angelo Costa, Nº 129, Centro

Serrinha:

- CTA De Serrinha. Avenida Lauro Mota S/Nº, Ginásio

Simões Filho:

- SAE/CTA Simões Filho. Rua Altamirando Araújo Ramos, 220, Centro

Teixeira de Freitas:

- Centro De Testagem E Aconselhamento De Teixeira De Freitas. Rua Sagrada Família 658, Bela Vista

Valença:

- CTA/SAE Bem Me Quer, Rua Virgílio Damásio S/Nº, Centro

Vitória da Conquista: