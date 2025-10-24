PrEP pelo SUS: veja onde encontrar o medicamento na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maria Raquel Brito
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 06:30
Dois medicamentos que, juntos, reduzem o risco de HIV em até 90%. A Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), formada pela combinação entre tenofovir e entricitabina, atua no organismo evitando que o vírus se propague e promova uma infecção ativa. Atualmente, há 4.965 usuários regulares na Bahia.
A procura pela PrEP aumentou em 26 vezes no estado entre 2018, ano que passou a ser distribuída pelo Sistema Único de Saúde, e 2025 – em termos percentuais, um crescimento equivalente a mais de 2500%. Os números são do Painel PrEP, elaborado pelo Ministério da Saúde.
PrEP e HIV na Bahia
O medicamento é indicado para qualquer pessoa a partir de 15 anos que não tenha HIV, mas esteja em situação de vulnerabilidade para o vírus, a exemplo daquelas que deixam frequentemente de usar camisinha nas relações sexuais (sejam anais ou vaginais), quem faz uso repetido de PEP (Profilaxia Pós-Exposição ao HIV) e quem apresenta histórico de episódios de infecções sexualmente transmissíveis (IST). Para começar a usar, é necessário fazer o teste anti-HIV, realizar exames de IST e checar, por meio de um exame de sangue, se os rins e o fígado estão funcionando bem.
Atualmente, existem 40 unidades dispensadoras de PrEP na Bahia, espalhadas por 34 cidades, como Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista. Confira a lista abaixo:
Salvador:
- Ambulatório De Atenção Especializada Em Saúde Lgbt. Rua Carlos Gomes, Dois De Julho
- Cedap Centro Est Especializado Em Diag Assist E Pesquisa. Rua Comendador José Alves Ferreira, Nº 240, Garcia
- Instituto Couto Maia. Rua Coronel Azevedo, Sn, Setor 2. Cajazeiras 2
- SAE Marymar Novais. Rua Arthur Bernardes S/N, Dendezeiros
- SAE São Francisco. Rua Do Carro S/N, Nazaré
- Serviço De Atenção Especializada - SAE Liberdade. Rua Domingos Requião S/N Estrada Da Liberdade, Liberdade
- UDM Comércio. Av Jequitaia, 40, Edf Conde Dos Arcos, Comércio
Alagoinhas:
- SAE/CTA De Alagoinhas. Rua Maria Feijó, 193, Ao Lado Da Clinica Sermec, Centro
Amargosa:
- Policlinica Municipal De Amargosa. Avenida Lomanto Junior S/N, Centro
Barreiras:
- CTA/SAE Edgard Pita. Rua Sergipe Nº 1303, Morada Nobre
Bom Jesus da Lapa:
- Centro De Referência Em Saúde Sexual De Bom Jesus Da Lapa. Avenida Manoel Novais Nº 1003, Centro
Cachoeira:
- SAE Cachoeira. Rua Ponte Do Caquende Policlínica, Caquende
Camaçari:
- Cres - Centro De Referência E Especialidades Em Saúde. Rua Cardeal Nº 65, Camaçari De Dentro
Canavieiras:
- Ciss - Centro Integração De Saúde Sexual. Travessa Getúlio Vargas S/Nº, Centro
Cruz das Almas:
- SAE De Cruz Das Almas. Rua Gerson Maia S/Nº, Coplan
Eunápolis:
- SAE Serviço De Assistência Especializada De Eunápolis. Rua 07 De Setembro, 124, Centro
Feira de Santana:
- Centro De Referência Municipal Das Dst Hiv E Aids De Feira De Santana. Av. João Durval Carneiro, Estação Nova
Guanambi:
- CTA De Guanambi. Avenida Barão Do Rio Branco Nº 533, Centro
Ilhéus:
- Centro De Testagem E Aconselhamento Dst, Hiv/Aids E Hv. Praça Misael Tavares Nº421, Cidade Nova
Irecê:
- SAE Irecê. Rua Cruzeiro Do Sul, Nº 78, São José
Itabela:
- SAE Serviço De Atenção Especializada Viver Melhor. Av. Pedro Calmon Nº 100, Bandeirantes
Itaberaba:
- Centro De Testagem E Aconselhamento De Itaberaba. Av. Rio Branco, Nº 142. Centro
Itabuna:
- Cerpat - Centro De Referência Em Prev., Assist. E Tratamento. Rua Manoel Fogueira, 167, Centro
Itamaraju:
- CTA - Centro De Testagem E Aconselhamento De Itamaraju. Rua Tiradentes 22, Centro
Itapetinga:
- CTA Itapetinga. Rua Olímpio Vieira,112, Centro
Jequié:
- Centro De Assistência E Tratamento Especializado Cate. Av. Otávio Mangabeira S/N, Mandacaru
Juazeiro:
- Cidha - Centro De Informações Em Dst/Hiv/Aids - Juazeiro. Av Carmela Dutra Nº 700, Orla Angari
Lauro de Freitas:
- CTA/SAE Lauro De Freitas Rua Graciosa, Nº 23. Vila Praiana
Luís Eduardo Magalhães:
- CTA/SAE Luís Eduardo Magalhães. Rua Das Orquídeas S/N, Jardim Primavera
Mucuri:
- Serviço De Atenção Especializada De Mucuri. Avenida Rondônia Nº 380 (Distrito De Itabatã), Centro
Paulo Afonso:
- CTA SAE Paulo Afonso. Rua Marechal Castelo Branco Nº 662, Centro
Porto Seguro:
- SAE Ed Aquino. Rua Dos Maracanãs Nº 59, Centro
Santa Maria da Vitória:
- SAE/CTA Santa Maria Da Vitória. Rua Capitão José Normanha, Nº 98, Malvão
Santo Antônio de Jesus:
- CTA/SAE Viva Vida. Rua Lomanto Jr Nº 160, São Cristóvão
Seabra:
- SAE Servico De Atendimento Especializado - Seabra. Rua Professor Angelo Costa, Nº 129, Centro
Serrinha:
- CTA De Serrinha. Avenida Lauro Mota S/Nº, Ginásio
Simões Filho:
- SAE/CTA Simões Filho. Rua Altamirando Araújo Ramos, 220, Centro
Teixeira de Freitas:
- Centro De Testagem E Aconselhamento De Teixeira De Freitas. Rua Sagrada Família 658, Bela Vista
Valença:
- CTA/SAE Bem Me Quer, Rua Virgílio Damásio S/Nº, Centro
Vitória da Conquista:
- Centro De Atenção E Apoio À Vida Drº David Capistrano Filho - Caav. Praça João Gonçalves, S/N, Centro