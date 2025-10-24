MACONHA

Mais de 100 kg de drogas são apreendidas em carro escoltado por veículo 'luxuoso' na Bahia

Ação na BR-324 interceptou dois veículos; um deles, com a droga, tinha como destino a capital baiana, e o outro atuava como "batedor"

Esther Morais

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 07:55

Apreensão nde drogas na Bahia Crédito: Divulgação / PRF

Mais de 100 kg de substância análoga à maconha foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta sexta-feira (24), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A abordagem ocorreu em frente à Unidade Operacional (UOP) da PRF, no km 601 da BR-324.

Os policiais estavam em ronda quando avistaram dois veículos, um Fiat Strada e um Toyota Corolla. Ao notar a presença da viatura, um dos motoristas diminuiu a velocidade.

Os policiais decidiram, então, direcionar os dois automóveis ao posto da PRF. Durante a averiguação, foi constatado que o veículo Fiat Strada transportava grande quantidade de substância análoga à maconha. Após a pesagem, a droga totalizou 109 kg.

Um dos condutores afirmou aos policiais que vinha da região de Petrolina, em Pernambuco, e tinha como destino final a capital baiana, Salvador, onde faria a entrega do material ilícito. As investigações iniciais indicam que o Toyota Corolla atuava como "batedor", dando cobertura ao veículo que transportava a droga.