Metrô de Salvador amplia horário de funcionamento para evento na Arena Fonte Nova

Mudança será no sábado (25)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 06:38

Metrô Bahia
Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

O metrô de Salvador vai ampliar o horário de funcionamento para o show Tardezinha no sábado (25), na Arena Fonte Nova. A estação Campo da Pólvora, a mais próxima do local do evento, estará aberta até 0h30 exclusivamente para o embarque de clientes. As demais estações do sistema metroviário vão encerrar as atividades em horário normal, à 0h, ficando abertas apenas para desembarque.

A operação especial da concessionária conta ainda com o reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e aumento no número de viagens de acordo com a demanda.

"Estamos atentos às necessidades dos nossos clientes e, por isso, planejamos uma operação especial para este evento. A ampliação do horário na estação Campo da Pólvora e o reforço nas equipes de atendimento e segurança são medidas que visam garantir uma mobilidade eficiente e segura para todos.", reforça Cleone Garcia, Gerente Atendimento da concessionária.

Compra de passagens

Os clientes podem efetuar o pagamento da passagem direto na catraca, basta aproximar cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento e o acesso pelo bloqueio estará liberado.

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô tem a comodidade de efetuar a recarga das seguintes formas:

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô também pode realizar a recarga de forma prática: app da CCR Mobilidade (disponível na App e Play Store)

Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi.

Rede credenciada: mais de 2 mil pontos de venda.

O valor da passagem do metrô é de R$4,10.

