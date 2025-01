CRIME

Preso por morte de PM em Paripe foi convencido pela família a se entregar

Suspeito estava entre os criminosos em ação que matou Arnaldo de Oliveira Silva

Preso em flagrante pela polícia nessa terça-feira (28), Luiz Matheus dos Santos, um dos três suspeitos de ter participado da ação que acabou na morte do policial militar Arnaldo de Oliveira Silva , na segunda-feira (27), em Paripe, se entregou após ser convencido pela família. Delegado que oficializou a prisão do suspeito, Ademar Tanner, da Polícia Civil (PC), explicou, em entrevista à TV Bahia, que a irmã do suspeito chegou a ir depor antes que ele se apresentasse aos policiais. >

Segundo o delegado, a irmão apareceu na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para explicar a situação. “Ele esteve ferido na casa da mãe e ela cuidou do ferimento dele logo após o fato. Ele confessou a ela que tentou roubar um carro e o comparsa dele acabou atirando no policial. Ela quis vir por conta das diligências que localizaram a residência dele e dos familiares na localidade do Barro Duro, em São Cristóvão”, explicou Tanner, em coletiva de imprensa. >