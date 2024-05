Detento que fugiu de presídio em Barreiras é preso em Goiás; seis seguem foragidos

Um dos sete fugitivos do Conjunto Penal de Barreiras, que escaparam no dia 6 de maio, foi preso em Goiás. Os outros seis seguem foragidos.

Identificado pela Polícia Militar de Goiás como Victor dos Santos Pinto e como Victor da Silva Pinto pelo documento da audiência de custódia e pelo Sindicato dos Policiais Penais e Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (SINPPSPEB), as equipes da polícia foram alertadas do indivíduo foragido pelo crime de homicídio e foram até Setor Vila Nova, na cidade de Goiânia.

A Polícia Civil da Bahia foi procurada para informar se o preso seria transferido para Barreiras, mas não houve retorno. No entanto, em documento da audiência de custódia, Victor informou à defensora pública do caso que preferia cumprir sua sentença na Bahia. Também foi perguntado sobre o andamento das buscas que estavam ocorrendo para encontrar os outros seis, dos sete detentos, mas não houve resposta.

As circunstâncias da fuga seguem sendo apuradas e, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia (Seap), o então diretor do Centro de Detenção de Barreiras, Major Elpídio Almeida, foi afastado do cargo um dia após a fuga. Para cumprir o cargo por 30 dias foi designado o policial penal André Artur da Silveira Guedes, mas o prazo pode ser prorrogado.