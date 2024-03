EUNÁPOLIS

PRF apreende 20 comprimidos de 'rebite' e autua caminhoneiros por porte de drogas na Bahia

A ação aconteceu na quinta-feira (29), durante a fiscalização da Lei do Descanso

Publicado em 1 de março de 2024 às 09:38

Em um intervalo de poucas horas, policiais rodoviários federais apreenderam 20 comprimidos de anfetaminas na BR-101, na cidade de Eunápolis, no Extremo Sul da Bahia. A ação aconteceu na quinta-feira (29), durante a fiscalização da Lei do Descanso.

Crédito: Divulgação/PRF

A maior apreensão ocorreu às 10h20, em abordagem a um caminhão com placas de Eunápolis. Durante a fiscalização, a equipe perguntou ao motorista se ele portava algo ilícito. O homem então retirou do bolso uma cartela com comprimidos de uma anfetamina proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). No total foram apreendidos 16 unidades da droga.

Por ser um crime considerado de menor potencial ofensivo, o porte de drogas não gera prisão. Os policiais lavraram os TCOs e encaminhou os procedimentos criminais ao Juizado Especial Criminal, onde os condutores responderão pelo artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).

De acordo com a PRF, o uso desse tipo de droga está muitas vezes associado à condução em excesso de velocidade, perda do controle do veículo, colisões, direção agressiva e desatenta, além de execução de manobras de alto risco.