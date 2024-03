PAULO AFONSO

PRF apreende 8 Kg de cocaína escondidos na caixa de som de um carro na Bahia

Por volta das 18 horas, uma equipe policial interceptou um veículo Chevrolet Prisma prata durante uma operação de combate à criminalidade. Os policiais observaram que o sistema de som no porta-malas estava desparafusado e com peças soltas. Ao inspecionar as caixas, foram encontrados oito tabletes com substância similar à cocaína.