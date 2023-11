Primeira maternidade de Salvador prevê geração de energia solar e redução de consumo de água

Hospital Maternidade e da Criança, na Federação. Crédito: Gil Santos/CORREIO

A primeira maternidade municipal de Salvador, prevista para ser inaugurada no segundo semestre de 2024, não promete benefícios apenas para as mulheres e para os recém-nascidos. O Hospital Maternidade e da Criança (HMC) também vai atuar com foco na preservação do meio ambiente.

O HMC contará com um sistema fotovoltaico para geração de energia solar, pavimentação verde, também conhecida como drenante, e sistema de redução do consumo de água. Tais sistemas serão distribuídos no espaço de 12 mil metros quadrados, com oito andares, além de térreo e subsolo que compõem o empreendimento.

Segundo a Secretária Municipal de Saúde (SMS), os detalhes sobre o impacto ambiental das medidas de preservação adotadas no hospital serão divulgados em datas próximas da inauguração. “Por ser um projeto embrionário, os detalhes ainda estão sendo calculados pelos profissionais que atuam no projeto”, informou a assessoria da pasta.

Para a vice-prefeita de Salvador e secretária de Saúde do município, a ação de sustentabilidade é mais um complemento à saúde da mulher e do recém-nascido, com uma área exclusiva. “Vão ter dois prédios, um principal e um anexo. Neste anexo a gente vai ter a estrutura do hospital escola, da administração, com auditório e também uma área com sustentabilidade. A gente vai aproveitar para preservar também a natureza aqui dentro”, destaca a gestora.