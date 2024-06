Procon multa seis bancos de Feira de Santana por excesso de tempo de espera em filas

No total, foram identificadas irregularidades em 13 agências bancárias da cidade

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor de Feira de Santana (Procon) intensificou suas ações de fiscalização nos últimos dias e multou seis bancos por descumprimento da Lei Municipal 3622/2016. A lei visa garantir os direitos do consumidor em relação ao tempo de espera em filas de atendimento - que não deve ultrapassar 15 minutos.

As ações, que tiveram início no dia 27 de maio, foram concluídas nesta quarta-feira (5), abrangeram 13 agências bancárias. Durante as fiscalizações, o Procon constatou que algumas agências ultrapassaram o tempo máximo de espera permitido para atendimento, enquanto outras não forneciam senhas aos clientes, descumprindo a legislação municipal.