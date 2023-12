Procurado pelo 'Baralho do Crime' da SSP-BA morre em confronto com a polícia em Alagoas

Elenildo Batista dos Santos, conhecido como "Nena". Crédito: Reprodução/SSP

Um dos criminosos mais procurados da Bahia morreu em confronto com a polícia nesta sexta-feira (22), em Arapiraca, no Agreste de Alagoas. Elenildo Batista dos Santos, o "Nena", era um dos líderes de uma das principais facções criminosas do estado e estava sendo procurado por homicídio.



Nena tinha 33 anos e foi encontrado em um condomínio em Arapiraca. Segundo a polícia, ele estava armado, resistiu à prisão e foi baleado. Além de responder pelo crime de homicídio, ele já foi preso por roubo a banco e tráfico de drogas. As informações foram divulgadas pelo g1.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, ele atuava no tráfico de drogas em Camaçari, região metropolitana de Salvador. Nena chegou a integrar a lista do 'Baralho do Crime' em 2019. Na ferramenta, que traz dados dos mais procurados da Bahia, ele se tornou o "4 de Espadas" .

Baralho do Crime

Na manhã desta quinta-feira (21), o ‘Oito de Copas’ do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP) foi preso na cidade de Serrinha. Ronaldo Santos era procurado pelos crimes de tráfico de drogas, associação e por integrar uma facção com atuação no bairro de Pernambués, em Salvador.

Segundo a SSP, um cerco foi montado nos arredores da residência de uma companheira de Ronaldo, na região do Sisal, onde ele estava há dois meses. O levantamento de informações foi realizado por equipes do 16º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Serrinha), com apoio da inteligência da 20ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Santo Amaro).

“Ficamos em campana, no bairro da Vaquejada, durante um mês. Acompanhamos toda a movimentação e, no momento certo, conseguimos capturá-lo”, disse o tenente-coronel Antônio Batista de Macedo Júnior.

O criminoso, incluído na ferramenta da SSP em junho de 2022, atua com o irmão, também integrante do Baralho na carta ‘Rei de Copas’, no bairro de Pernambués. Ele foi encaminhado para a sede da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Serrinha.

Conforme o delegado Fábio Nobre de Melo, os três mandados de prisão do criminoso, expedidos pela Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa de Salvador, em março de 2021, junho e agosto de 2022 foram cumpridos.