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Procurando uma corrida? Veja 25 provas que acontecem em maio

Eventos são realizados em diferentes municípios baianos; há desde aquelas patrocinadas por marcas até organizadas por cantores

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 7 de maio de 2026 às 14:19

Uma corrida a cada dois dias: Bahia consolida febre das provas de rua; veja o calendário de 2026
Uma corrida a cada dois dias: Bahia consolida febre das provas de rua; veja o calendário de 2026 Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Com o calendário de corridas aquecido na Bahia, praticantes do esporte têm diversas opções de provas espalhadas pelo estado. Em fevereiro, uma reportagem do CORREIO mostrou que há pelo menos uma prova oficial a cada dois dias, no estado.

Daqui até o fim de maio, as possibilidades para os corredores incluem desde corridas promovidas por mercados e marcas de roupas fitness até corridas acadêmicas, corrida do cantor Thiago Aquino e até para ir ‘de bar em bar’. Para ajudar a sua escolha, listamos aqui 25 provas de corrida que vão acontecer em diferentes cidades baianas nas próximas semanas.

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Confira 25 provas de corrida para fazer no mês de maio

Corrida da Luz - 10 de maio (domingo), em Salvador, com largada na Praça Nossa Senhora da Luz, Pituba. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/2-corrida-da-luz por Reprodução
10 de maio - Desafio Energia Petrobras - Salvador. Largada na Praça de Piatã, na Av. Octávio Mangabeira. Mais informações em: https://www.desafioenergiapetrobras.com.br/salvador/corrida-de-rua por Reprodução
10 de maio - Corrida Barra Avenida - Município de Barra. Avenida Ruy Barbosa. Mais informações em: https://mssport.com.br/ms-evento/corrida-barra-avenida/ por Reprodução
10 de maio (domingo) - Circuito Sesc de Corridas - Ilhéus. Concentração da largada no estacionamento da Praça Rui Barbosa - Centro, Ilhéus. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---ilheus por Reprodução
10 de maio - Corra Mainha - Paulo Afonso. Mais informações em: https://corre2.com.br/eventos/corra-mainha-paulo-afonso-ba/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZnRzaARpaftleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA8xMjQwMjQ1NzQyODc0MTQAAafB0y10HfkuKI5RAA1ozFPEVQyk0S4ff25DelPo-jx_bUQGqP2ra4tFSet0jw_aem_ojo83G3gtfu2YdSXYeGQTg por Reprodução
10 de maio - Corrida Mãe Aparecida - Vitória da Conquista. Largada no Santuário Nossa Senhora Aparecida, no bairro Jurema. Mais informações em: https://www.races.com.br/maerun por Reprodução
16 de maio - 1º Corrida Noturna de Rua Yacht - Salvador. Largada no Yacht Clube Da Bahia. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/1-corrida-de-rua-noturna-do-yacht por Reprodução
17 de maio - Corrida Hiperideal - Salvador. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-hiperideal-2a-edicao-salvador-86108 por Reprodução
17 de maio - 3ª Corrida Forma Fit - Camaçari. Largada no Condomínio Residencial Parque Arvoredo, Limoeiro. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/3-corrida-forma-fit por Reprodução
17 de maio - Meia Maratona de Feira - Feira de Santana. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/mara-de-feira?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnRtD_vMF1NML8F1HB8hcnWAJiS2gGhBnwlgQ4nEpKvO260vGLREpZa3F-LJ4_aem_jMb0dUKHyB7wL4BzTUZoFg&brid=YWdncwHRl1yReYC9cfSwHiwJPEC1 por Reprodução
23 de maio - Rhema Run - Vitória da Conquista. Largada na Av. Olívia Flores, Bairro Candeias. Mais informações em: https://www.races.com.br/rhemarun#:~:text=Por%20isso%2C%20a%20Rhema%20Run,alegria%20para%20toda%20a%20comunidade. por Reprodução
24 de maio - 1ª Corrida do Corpo de Fuzileiros Navais - Salvador. Largada na Avenida da França, no Comércio. Mais informações em https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/1-corrida-do-corpo-dos-fuzileiros-navais por Reprodução
17 de maio - Borboletas Running - Porto Seguro. Local: segunda rotatória, orla Norte. Mais informações em: https://www.races.com.br/borboletasrunning2026 por Reprodução
24 de maio - Circuito Sesc de Corridas - Santo Antônio de Jesus. Concentração de largada na Praça Padre Matheus. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---saj por Reprodução
24 de maio - Maratona Farol a Farol - Salvador. Chegada no Clube Espanhol (Barra). Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/maratona-farol-a-farol-2026 por Reprodução
31 de maio - Circuito Sesc de Corridas - Paulo Afonso. Concentração para largada no Estacionamento do Ginásio Esportivo Luís Eduardo Magalhães (Av. Apolônio Sáles), bairro Centro. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---paulo-afonso por Reprodução
31 de maio - Live! Run XP - Trancoso. Largada: Praça São João Batista. Mais informações em: https://www.liverun.com.br/etapa/live-experience-trancoso-2026 por Reprodução
31 de maio - Corrida de Bar em Bar (edição junina) - Cruz das Almas. Largada: Avenida Crisógno Fernandes, Centro. Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/corrida-de-bar-em-bar-edicao-junina/3334703?referrer=roadrunners.run&referrer=roadrunners.run por Reprodução
30 de maio - Thiago Aquino Night Run - Feira de Santana. Largada: Aria Hall, Avenida Presidente Dutra. Mais informações em: https://eventos.inovmi.com.br/events/thiago-aquino-nigth-run#/checkout por Reprodução
31 de maio - 7ª Corrida Novo Mix - Alphaville - Camaçari. Largada: Alphaville Litoral Norte. Mais inforações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/6-corrida-novo-mix-premium-alpha-ville por Reprodução
31 de maio - Porto Seguro Track&Field Experience Villa Forma - Salvador. Local: Avenida Cardeal da Silva, 2435 - Rio Vermelho. Mais informações em: https://www.tfsports.com.br/tf-experience/experience-164/ por Reprodução
31 de maio - Corrida Atacadão São Roque - Feira de Santana. Local: clube de Campo Dona Maria - Noide Cerqueira. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-sao-roque-2026-85713 por Reprodução
31 de maio - Serrinha Trail Run - Serrinha. Largada: Fazenda Paraíso. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/str-serrinha-trail-run-2026 por Reprodução
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Corrida da Luz - 10 de maio (domingo), em Salvador, com largada na Praça Nossa Senhora da Luz, Pituba. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/2-corrida-da-luz por Reprodução

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