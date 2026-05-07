SAÚDE

Procurando uma corrida? Veja 25 provas que acontecem em maio

Eventos são realizados em diferentes municípios baianos; há desde aquelas patrocinadas por marcas até organizadas por cantores

Thais Borges

Publicado em 7 de maio de 2026 às 14:19

Uma corrida a cada dois dias: Bahia consolida febre das provas de rua; veja o calendário de 2026 Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Com o calendário de corridas aquecido na Bahia, praticantes do esporte têm diversas opções de provas espalhadas pelo estado. Em fevereiro, uma reportagem do CORREIO mostrou que há pelo menos uma prova oficial a cada dois dias, no estado.

Daqui até o fim de maio, as possibilidades para os corredores incluem desde corridas promovidas por mercados e marcas de roupas fitness até corridas acadêmicas, corrida do cantor Thiago Aquino e até para ir ‘de bar em bar’. Para ajudar a sua escolha, listamos aqui 25 provas de corrida que vão acontecer em diferentes cidades baianas nas próximas semanas.