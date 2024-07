OPORTUNIDADE

Programa abre 161 vagas com bolsas de até R$ 8,4 mil para pesquisadores

O programa Inova Talentos está com 161 vagas abertas em julho, com bolsas de até R$ 8,4 mil para pesquisadores. Criado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), o Inova Talentos possibilita que profissionais de diferentes áreas e com diferentes níveis de formação atuem em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) dentro da indústria. As oportunidades são para técnicos, graduados, mestres e doutores.

As vagas estão disponíveis no Acre, na Bahia, no Distrito Federal, em Goiás, no Mato Grosso, em Minas Gerais, no Paraná, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo e em Sergipe. Além de vagas presenciais, há opções híbridas e remotas.