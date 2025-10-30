ECONOMIA

Projeto Empreendedoras Braskem certifica nova turma de mulheres em Camaçari

Quarenta e sete moradoras da cidade receberão certificado na próxima semana

Millena Marques

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 10:04

Empreendedoras Braskem Crédito: Rafael Veloso/Divulgação

Projeto focado no incentivo e capacitação profissional de mulheres para empreender e gerar renda, o Empreendedoras Braskem realiza, na próxima terça-feira (4), a cerimônia de formatura de mais uma turma. O evento, que é exclusivo para convidados, ocorrerá Casa do Trabalho, em Camaçari, na Grande Salvador.

Durante quatro meses, quarenta e sete mulheres moradoras de Camaçari e região tiveram aulas sobre empreendedorismo e livre iniciativa, desenvolvendo competências nas áreas de Recursos Humanos, Finanças, Produção, Marketing e Vendas. Ao todo, foram 60 horas de aprendizagem em 20 encontros semanais.

“Por meio do Empreendedoras Braskem, as participantes têm acesso a todo o conhecimento prático e teórico necessário para empreender, gerar renda através do próprio esforço e, consequentemente, tirar do papel seus planos e sonhos”, destaca Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.

Uma destas alunas é a trancista Diana Nascimento que, além de fazer tranças, dá aulas para quem quer aprender o ofício. Ela conta que atua em parceria com salões de beleza, mas sonha em ter o próprio estabelecimento e, para isso, buscou a capacitação do Empreendedoras Braskem.

“Queria saber como gerir minha empresa, como divulgar e monetizar. No projeto, entendi como fazer o planejamento da empresa, o gerenciamento, a precificação, todos os aspectos da divulgação e, além disso, aprendi a falar com muito mais precisão sobre o que faço”, ressalta.