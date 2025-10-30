Projeto Empreendedoras Braskem certifica nova turma de mulheres em Camaçari

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 10:04
Projeto focado no incentivo e capacitação profissional de mulheres para empreender e gerar renda, o Empreendedoras Braskem realiza, na próxima terça-feira (4), a cerimônia de formatura de mais uma turma. O evento, que é exclusivo para convidados, ocorrerá Casa do Trabalho, em Camaçari, na Grande Salvador.
Durante quatro meses, quarenta e sete mulheres moradoras de Camaçari e região tiveram aulas sobre empreendedorismo e livre iniciativa, desenvolvendo competências nas áreas de Recursos Humanos, Finanças, Produção, Marketing e Vendas. Ao todo, foram 60 horas de aprendizagem em 20 encontros semanais.
“Por meio do Empreendedoras Braskem, as participantes têm acesso a todo o conhecimento prático e teórico necessário para empreender, gerar renda através do próprio esforço e, consequentemente, tirar do papel seus planos e sonhos”, destaca Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.
Uma destas alunas é a trancista Diana Nascimento que, além de fazer tranças, dá aulas para quem quer aprender o ofício. Ela conta que atua em parceria com salões de beleza, mas sonha em ter o próprio estabelecimento e, para isso, buscou a capacitação do Empreendedoras Braskem.
“Queria saber como gerir minha empresa, como divulgar e monetizar. No projeto, entendi como fazer o planejamento da empresa, o gerenciamento, a precificação, todos os aspectos da divulgação e, além disso, aprendi a falar com muito mais precisão sobre o que faço”, ressalta.
Além da certificação das participantes, a cerimônia de formatura contará com a apresentação de pitchs dos 10 negócios que mais se destacaram durante o curso. Os empreendimentos serão avaliados por uma comissão julgadora composta pela secretária de Desenvolvimento Econômico de Camaçari (Sedec), Adriana Marcele; a secretária da Mulher do município de Camaçari (Semu), Branca Patrícia; a administradora, CEO do Camaçari Notícias e apresentadora do CNCAST, Gisa Souza; pela chef especializada em gastronomia funcional e infantil, Priscila Santos; e a especialista em contabilidade e finanças, perita contábil e consultora financeira, Jaqueline Oliveira, que também representa a Associação de Jovens Empreendedores da Bahia (AJE Bahia) e é conselheira fiscal da Associação Brasileira de Startups (Abstartup). As três melhores iniciativas irão receber premiação em dinheiro.