SOBRANCELHA E MAMA

Projeto oferece pigmentação gratuita para mulheres com câncer em Salvador

Serviço será ofertado no CECBA, no Costa Azul

O projeto social Face a Face com a vitória vai oferecer gratuitamente pigmentação nas sobrancelhas e mamas para mulheres com câncer, em Salvador. O serviço será ofertado durante a Feira Cosmética no CECBA, no Costa Azul, a partir deste sábado (13) até segunda-feira (15), das 10h às 19h.