MEIO AMBIENTE

Projetos ajudam a recolher mais de 123 toneladas de resíduos na RMS

Objetos também podem ser trocados por alimentos por participantes dos programas

Os projetos são patrocinados pela empresa Braskem. Ao longo de 37 edições, as Oficinas de Educação Ambiental, parte do projeto, também já atingiram em 1.862 estudantes dos ensinos Fundamental e Médio de escolas públicas e da Rede SESI Bahia de Educação em Salvador, Camaçari e Candeias. As oficinas são espaços de aprendizado sobre economia circular e importância da reciclagem.