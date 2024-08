NO PRECINHO

Promoção: site vende passagens de Salvador ao Caribe por menos de R$ 2 mil

O Caribe é logo ali! O site ViajaNet está comercializando passagens entre Salvador Curaçao, uma das ilhas mais estouradas do Caribe, por menos de R$ 2 mil. Os voos são operados pela Azul.

Os melhores preços apurados pela reportagem do Alô Alô Bahia por volta das 16h são para o mês de fevereiro de 2025, com ida no dia 1 e volta 6. O valor era de R$ 1.999.