POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

Quase 100 comprimidos de rebites são apreendidos nas rodovias federais da Bahia em 48h

A maior apreensão ocorreu domingo (10), em Itaberaba, no centro norte da Bahia, durante abordagem a um caminhão Volvo/FH540. Com o motorista, os policiais aprenderam uma quantidade de 50 comprimidos de Nobésio Extra Forte, substância que é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O uso desse tipo de droga está muitas vezes associado à condução em excesso de velocidade, perda do controle do veículo, colisões, direção agressiva e desatenta, além de execução de manobras de alto risco. Utilizada ainda para manter o estado de alerta, levando muitas vezes à desobediência do motorista à lei do descanso obrigatório, as anfetaminas têm sua venda proibida pela Anvisa.