FARMÁCIA LEGAL

Quase 1,5 mil medicamentos ilegais são retirados de circulação em Salvador

Apreensão foi realizada nesta segunda (20)

A ação é realizada pela Polícia Civil da Bahia (PCBA), por meio da Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC), com o objetivo de combater o comércio ilegal de medicamentos controlados nos bairros Itapuã, Fazenda Coutos, Boca do Rio, Cabula, Narandiba e promover o cadastro regular de farmácias junto à Instituição.

"Durante a operação, foram apreendidas 1.495 unidades de medicamentos controlados que estavam sendo comercializados sem prescrição médica ou autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Entre os produtos estavam antibióticos e medicamentos com tarja preta, como clonazepam, amplamente utilizados de forma irregular", informou a PCBA.

Cerca de 30 policiais dos Departamentos de Repressão e Combate à Corrupção, ao crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), de Polícia Metropolitana (Depom), de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), Especializado de Investigações Criminais (Deic), da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC), e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) atuaram na ação. Além dos policiais, também participaram servidores da Secretaria da Fazenda (Sefaz), do Conselho Federal de Farmácia (CRF) e da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).