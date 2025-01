ESTRAGOS

Sobe para 19 número de cidades baianas em emergência por causa das chuvas

Ao menos 34 ocorrências em rodovias baianas foram registradas em decorrência das chuvas desde o dia 10 de janeiro

Tharsila Prates

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 20:47

Casa foi completamente tomada pela água na zona rural de São Domingos Crédito: Reprodução

A Superintendência de Defesa Civil do Estado da Bahia (Sudec) atualizou para 19 o número de municípios baianos que decretaram situação de emergência. São eles: Jaguaquara, Maiquinique, Itajuípe, Floresta Azul, Coaraci, Aurelino Leal, Firmino Alves, Rio Real, Itororó, Itambé, Itapebi, Ubatã, Andorinha, São Domingos, Ribeira do Pombal, Bom Jesus da Lapa, Ibirataia, Cícero Dantas e Baixa Grande.

Em Bom Jesus da Lapa, o governo do estado informou que está enviando equipamentos e mantimentos, além de reforçar o cuidado com a saúde, para atender emergencialmente às vítimas das chuvas que atingem a cidade, onde moradores ficaram desalojados e ilhados em algumas localidades. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) visitou o município do oeste baiano no domingo (19).

Por conta das chuvas que atingem parte do estado, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) registrou, até o momento, 34 ocorrências em rodovias baianas em decorrência das chuvas desde o último dia 10 de janeiro. Deste total, 27 pontos estão com o tráfego restabelecido, três com o trânsito liberado em meia pista e quatro interrompidos.

A execução das intervenções também conta com o apoio dos Consórcios Intermunicipais de Infraestrutura. O governo do estado enviou a relação dos trechos de rodovias baianas e pontes que estão com tráfego interrompido ou em meia pista:

Tráfego interrompido:

1 - Acesso vicinal ao povoado de Bela Vista, em Cansanção

O grande volume das chuvas da última quarta-feira (15) fez com que a água invadisse a pista sobre a passagem molhada localizada no acesso vicinal ao povoado de Bela Vista, em Cansanção. A empresa responsável pela pavimentação do acesso monitora a situação e iniciará os reparos no local assim que houver a melhoria das condições climáticas da região. O tráfego está interrompido.

2 - BA-449: Cotegipe – Jupaguá

Na BA-449, entre Cotegipe e Jupaguá, o grande volume das chuvas fez com que a água do Riacho Aguapiranga invadisse a pista na última quinta-feira (16). O tráfego de veículos está interrompido. Os serviços de manutenção no local serão iniciados pelo Consórcio Consid assim que melhorar as condições climáticas na região.

3 - BA-161: Muquém do São Francisco – Entroncamento da BA-161 (Boa Vista do Pixaim)

Em Muquém do São Francisco, o tráfego de veículos na saída da sede municipal está interrompido após o nível de água subir e passar por cima do desvio construído ao lado da ponte sobre o Riacho Alegre, que faz a ligação com o entroncamento da BA-161, em Boa Vista do Pixaim. O desvio será recomposto assim que melhorar as condições climáticas na região. Além disso, a ordem de serviço que autoriza a construção de três pontes sobre o Riacho Alegre será assinada em breve.

4 - BA-225: Formosa do Rio Preto – Comunidade do Peixe

O grande volume das chuvas da última quarta-feira (15) na BA-225, entre Formosa do Rio Preto e a Comunidade do Peixe, fez com que a água invadisse a pista. O tráfego está totalmente interrompido. O consórcio responsável pelo trecho foi acionado para realizar os reparos necessários no local e normalizar a passagem de veículos.

Tráfego parcialmente liberado:

1 - BA-220: Igara – Andorinha

No trecho da rodovia BA-220 entre Igara e Andorinha, o elevado volume de chuvas causou sobrecarga nos dispositivos de drenagem, resultando em pontos críticos onde a água transbordou sobre a pista. Esse fenômeno provocou erosões nos aterros, comprometendo parcialmente a estrutura da via. O Consórcio Piemonte Norte do Itapicuru, em parceria com a equipe da Seinfra, está monitorando a situação e já realizou a sinalização dos pontos críticos para garantir a segurança dos usuários enquanto avaliam as medidas necessárias para os reparos. A passagem de veículos encontra-se em meia pista.

2 - BA-263: Acesso ao município de Tremedal

Uma erosão no aterro de um dos encontros da ponte sobre o Ribeirão da Ressaca, na BA-263, próximo ao acesso ao município de Tremedal, foi registrada com as chuvas da última quinta-feira (16). O local já foi sinalizado pelo Consórcio CIVALERG e os serviços de recomposição do aterro serão iniciados. O trânsito está parcialmente interrompido.

3 - BA-046: Itaberaba - Iaçu