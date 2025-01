TEODORO SAMPAIO

Trabalhadores mortos em tanque de caminhão-pipa desmaiaram com cheiro do sangue de boi, aponta MPT

Ministério Público do Trabalho abriu inquérito civil para apurar circunstâncias do caso

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 20:02

Trabalhadores eram funcionários da Bahia Rendering Crédito: Reprodução

O Ministério Público do Trabalho informou, nesta segunda-feira (20), que irá abrir investigação para apurar as circunstâncias da morte de dois trabalhadores em um caminhão-pipa. As vítimas foram identificadas como Ednaldo de Jesus Xavier, de 46 anos, e José Ginaldo da Cruz, de 45 anos. Eles atuavam na limpeza de um tanque de caminhão que transportava sangue bovino, na cidade de Teodoro Sampaio, no centro-norte da Bahia.

O acidente ocorreu no domingo (19). Eles trabalhavam para a empresa Bahia Rendering, localizada no bairro Lustosa. Informações preliminares apontam que, durante o expediente, os trabalhadores passaram mal com o forte odor proveniente do sangue, desmaiaram e ficaram desacordados.

"O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros, e posteriormente foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiram e morreram", disse o MPT.

Em nota, a empresa lamentou a morte dos funcionários e afirmou que está tomando todas as medidas para colaborar com as investigações do caso. "Além de colaborar plenamente com as autoridades para que as investigações sejam conduzidas de forma rápida e transparente, a unidade Bahia Rendering instaurou um procedimento interno rigoroso para apurar as circunstâncias do ocorrido. Essa medida tem como objetivo esclarecer os fatos e reforçar a adoção de ações preventivas em nossas operações", informou.

Nota da Bahia Rendering Crédito: Reprodução