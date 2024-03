CALOR

Quatro cidades baianas entram na lista das 10 mais quentes do Brasil; veja quais

Estado é o que tem mais municípios no ranking de maiores temperaturas

Publicado em 25 de março de 2024 às 14:45

Cipó, na Bahia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Das 10 cidades mais quentes do Brasil, quatro são baianas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Cipó, a cerca de 260 km de Salvador, chegou a marcar 36,4°C. Essa foi a sexta maior temperatura do país no domingo (24).

Na sequência ainda aparece Ribeira do Amparo (36,3°C), e na nona e décima posição estão Euclides da Cunha e Jeremoabo, ambas com 36,2°C.

Os três primeiros lugares do ranking são: Boa Vista (RR), com 40,1°C, Caracaraí (RR), marcando 38,8°C e Pão de Açúcar (AL), 38,4°C. Apesar de Roraima dobrar no top 2, é a Bahia que tem mais cidades no top 10.

A cidade de Cipó registrou no dia 11 a quarta maior temperatura do Brasil, com 38,4°C. Entre os 12 municípios que mais fizeram calor no dia, três são baianos. Em Jeremoabo e Ribeira do Amparo, ambas no Nordeste baiano, foi registrado 37,3ºC.

Mesmo com o calor extremo, não há registro de alerta do Inmet para o estado.

Salvador

Para Salvador, a previsão até quarta-feira (27) é de céu nublado com chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia. Há risco para alagamentos pontuais e deslizamentos de terra. Na quinta (28) a probabilidade é de chuvas fortes. Em média, a temperatura durante a semana varia entre 25°C e 32°C.